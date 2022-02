தேசிய செய்திகள்

அனில் தேஷ்முக்கின் உதவியாளர்களிடம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்ய அனுமதி; சி.பி.ஐ.க்கு சிறப்பு கோர்ட்டு அனுமதி + "||" + Bribery case: Special court allows CBI to record statements of Anil Deshmukh’s two aides

அனில் தேஷ்முக்கின் உதவியாளர்களிடம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்ய அனுமதி; சி.பி.ஐ.க்கு சிறப்பு கோர்ட்டு அனுமதி