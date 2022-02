தேசிய செய்திகள்

டெல்லி ஜவகர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக தமிழகத்தை சேர்ந்த சாந்திஸ்ரீ பண்டிட் நியமனம் + "||" + Santishree Pandit from Tamil Nadu appointed as Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, Delhi

