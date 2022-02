தேசிய செய்திகள்

சமாஜ்வாடிக்கு ஆதரவாக லக்னோவில் மம்தா பானர்ஜி பிரச்சாரம் + "||" + Mamata Banerjee campaigns in support of Samajwadi Party in Lucknow

சமாஜ்வாடிக்கு ஆதரவாக லக்னோவில் மம்தா பானர்ஜி பிரச்சாரம்