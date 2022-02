தேசிய செய்திகள்

‘அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம்’ - பா.ஜ.க தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு! + "||" + BJP releases ‘Sankalp Patra’ for UP polls: Key highlights of manifesto

‘அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம்’ - பா.ஜ.க தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு!