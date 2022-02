தேசிய செய்திகள்

பா.ஜ.க.விற்கு எதிராக ஒன்றிணைய அழைப்பு: சந்திரசேகர ராவை வாழ்த்திய முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா! + "||" + Former PM HD Deve Gowda calls upon CM KCR and extends support

பா.ஜ.க.விற்கு எதிராக ஒன்றிணைய அழைப்பு: சந்திரசேகர ராவை வாழ்த்திய முன்னாள் பிரதமர் தேவகவுடா!