தேசிய செய்திகள்

திருமண விழாவின் போது கிணற்றுக்குள் விழுந்து 13 பெண்கள் பலி - பிரதமர் மோடி இரங்கல் + "||" + Kushinagar Tragedy: 13 Women Dead, Over Dozen Injured After Falling into Well During 'Haldi' Ceremony; PM Modi Announces Ex-gratia of Rs 2L

திருமண விழாவின் போது கிணற்றுக்குள் விழுந்து 13 பெண்கள் பலி - பிரதமர் மோடி இரங்கல்