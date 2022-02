தேசிய செய்திகள்

‘நடிகை ஹேமமாலினியின் கன்னம் போல சாலை’ மத்திய மந்திரியின் பேச்சால் சர்ச்சை + "||" + The Union Minister's tongue slipped while giving instructions to the DM, said - 'Hema Malini's cheeks...'"

‘நடிகை ஹேமமாலினியின் கன்னம் போல சாலை’ மத்திய மந்திரியின் பேச்சால் சர்ச்சை