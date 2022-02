தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவிற்கு வந்த மேலும் 3 ரபேல் விமானங்கள் - மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தகவல் + "||" + 3 more Rafale flights to India Union Ministry of Defense information

இந்தியாவிற்கு வந்த மேலும் 3 ரபேல் விமானங்கள் - மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் தகவல்