தேசிய செய்திகள்

ஐதராபாத்தில் இருந்து பஸ்சில் ரூ.5 கோடி தங்கம், வெள்ளி கடத்தல் - தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 5 பேர் கைது + "||" + Andhra Pradesh: Gold, cash, silver worth Rs 5 cr seized from passenger travelling to Coimbatore from Hyderabad

ஐதராபாத்தில் இருந்து பஸ்சில் ரூ.5 கோடி தங்கம், வெள்ளி கடத்தல் - தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 5 பேர் கைது