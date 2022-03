தேசிய செய்திகள்

சிறையில் சொகுசு வசதி பெற லஞ்சம் கொடுத்ததாக வழக்கு - சசிகலாவுக்கு முன்ஜாமின் + "||" + Case of bribery to get luxury facility in jail Anticipatory bail for Sasikala

சிறையில் சொகுசு வசதி பெற லஞ்சம் கொடுத்ததாக வழக்கு - சசிகலாவுக்கு முன்ஜாமின்