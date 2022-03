தேசிய செய்திகள்

கோவா மாநில முதல் மந்திரியாக பிரமோத் சாவந்த் தேர்வு + "||" + Pramod Sawant gets second term as chief minister of Goa

