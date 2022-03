தேசிய செய்திகள்

8 பேர் எரித்துக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம்: உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா - மேற்குவங்காள கவர்னர் சந்திப்பு + "||" + West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar called on the Union Home Minister Amit Shah at his residence in Delhi today

8 பேர் எரித்துக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம்: உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா - மேற்குவங்காள கவர்னர் சந்திப்பு