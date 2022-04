தேசிய செய்திகள்

வயிற்றுக்குள் மறைத்து தங்கம் கடத்தல்; கேரள வாலிபர் கைது + "||" + Smuggling of gold hidden in the stomach; Kerala youth arrested

வயிற்றுக்குள் மறைத்து தங்கம் கடத்தல்; கேரள வாலிபர் கைது