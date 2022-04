தேசிய செய்திகள்

“நாட்டில் 1.64 லட்சம் அங்கன்வாடிகளில் குடிநீர் வசதி இல்லை” - மத்திய மந்திரி தகவல் + "||" + 1.64 lakh Anganwadis in the country do not have access to drinking water Union Minister informed

“நாட்டில் 1.64 லட்சம் அங்கன்வாடிகளில் குடிநீர் வசதி இல்லை” - மத்திய மந்திரி தகவல்