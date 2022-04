தேசிய செய்திகள்

‘குழந்தைகள் தத்தெடுப்பு திட்டம்’ கோரி பொதுநல மனு: மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + SC issues notice to Centre on petition seeking leniency in child adoption

‘குழந்தைகள் தத்தெடுப்பு திட்டம்’ கோரி பொதுநல மனு: மத்திய அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு நோட்டீஸ்