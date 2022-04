தேசிய செய்திகள்

மகாவீர் ஜெயந்தியையொட்டி நாமக்கலில் நாளை மதுபான கடைகள் மூடல் + "||" + Liquor shops to be closed in Namakkal tomorrow on the occasion of Mahavir Jayanthi

