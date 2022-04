தேசிய செய்திகள்

“உப்பள்ளி வன்முறை கண்டிக்கத்தக்கது, அரசு சகித்து கொண்டு வேடிக்கை பார்க்காது” - எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + Violence is reprehensible, government will not tolerate Yediyurappa says

“உப்பள்ளி வன்முறை கண்டிக்கத்தக்கது, அரசு சகித்து கொண்டு வேடிக்கை பார்க்காது” - எடியூரப்பா பேட்டி