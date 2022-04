தேசிய செய்திகள்

ஹஜ் காமிட்டி துணைத் தலைவர்களாக இரண்டு பெண்கள் நியமனம் + "||" + Appointment of two women as Vice-Chairmen of the Hajj Committee

ஹஜ் காமிட்டி துணைத் தலைவர்களாக இரண்டு பெண்கள் நியமனம்