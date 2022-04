தேசிய செய்திகள்

‘தாய்மொழியை மறக்கக்கூடாது’ - உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா வலியுறுத்தல் + "||" + ‘Mother tongue should not be forgotten’ - Home Minister Amit Shah insists

‘தாய்மொழியை மறக்கக்கூடாது’ - உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா வலியுறுத்தல்