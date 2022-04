தேசிய செய்திகள்

எதிர்க்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களிலேயே பெட்ரோல்-டீசல் விலை அதிகம் - பா.ஜனதா குற்றச்சாட்டு + "||" + Eight of 10 states with highest fuel prices ruled by opposition parties- BJP

எதிர்க்கட்சி ஆளும் மாநிலங்களிலேயே பெட்ரோல்-டீசல் விலை அதிகம் - பா.ஜனதா குற்றச்சாட்டு