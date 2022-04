தேசிய செய்திகள்

புதுச்சேரி: வகுப்பறையில் பொருட்களை சேதப்படுத்திய பள்ளி மாணவர்கள் - துணை சபாநாயகர் ஆய்வு...! + "||" + Puducherry: Students who damaged items in the classroom - Deputy Speaker study

புதுச்சேரி: வகுப்பறையில் பொருட்களை சேதப்படுத்திய பள்ளி மாணவர்கள் - துணை சபாநாயகர் ஆய்வு...!