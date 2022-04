தேசிய செய்திகள்

கேரளா: மலை பாதையில் பைக் மீது உருண்டு விழுந்த பாறை... ஒருவர் பலி + "||" + Kerala: A rock fell on a bike on a mountain road ... one killed

கேரளா: மலை பாதையில் பைக் மீது உருண்டு விழுந்த பாறை... ஒருவர் பலி