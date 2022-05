தேசிய செய்திகள்

உ.பி: மதவழிப்பாட்டு தளங்களில் இருந்து அதிக ஒலி எழுப்பும் 45 ஆயிரம் ஒலிப்பெருக்கிகள் அகற்றம் + "||" + 45.7k loudspeakers removed across UP after Yogi’s order

