தேசிய செய்திகள்

உத்தரப்பிரதேசம்: மத வழிபாட்டு தலங்களில் 53 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஒலிப்பெருக்கிகள் அகற்றம்..! + "||" + Over 53,000 Loudspeakers Removed In UP, Sound Level Lowered For 60,295: Police

உத்தரப்பிரதேசம்: மத வழிபாட்டு தலங்களில் 53 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஒலிப்பெருக்கிகள் அகற்றம்..!