“தற்சார்பு நிலையை உருவாக்க இந்தியாவில் நிலக்கரி உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டும்” - மத்திய மந்திரி பிரகலாத் ஜோஷி + "||" + "We need to increase coal production in India to create self-sufficiency" - Union Minister Pralhad Joshi

