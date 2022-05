தேசிய செய்திகள்

“சமஸ்கிருதத்தை மேம்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்போம்” - ஜே.பி.நட்டா + "||" + "We will take all measures to improve Sanskrit" - JP Nadda

“சமஸ்கிருதத்தை மேம்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்போம்” - ஜே.பி.நட்டா