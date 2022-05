தேசிய செய்திகள்

ரெயில்வேயில் நீக்கப்பட்ட பணியிடங்களை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும்: ரெயில்வே மந்திரிக்கு கேரள எம்.பி கடிதம் மூலம் வலியுறுத்தல்! + "||" + V Sivadasan CPI(M) Rajya Sabha MP from Kerala has written a letter to Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw requesting him to reinstate the abolished posts in Indian Railways.

