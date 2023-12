சி.பி.எஸ்.இ. 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

புதுடெல்லி,

சி.பி.எஸ்.இ. 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 15-ம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 13 -ம் தேதி நிறைவடைகிறது. அதேபோல, 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 15-ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 2-ம் தேதி நிறைவடைகிறது.

ஜேஇஇ உள்ளிட்ட தேர்வுகளை கருத்தில் கொண்டு சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வு அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. www.cbse.gov.in, cbse.nic.in, ஆகிய சி.பி.எஸ்.இ-யின் அதிகாரபூர்வ இணையதளங்களில் பொதுத்தேர்வு அட்டவணையை மாணவ-மாணவிகள் பார்க்கலாம் என்று சி.பி.எஸ்.இ. தெரிவித்துள்ளது.

CBSE releases date sheet for class 10th Board Exams. Examinations to begin from 15th February 2024. pic.twitter.com/b1syspJ6Ut