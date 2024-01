மருத்துவ மேற்படிப்புகளுக்காக நடத்தப்படும் நீட் தேர்வு தேதி மாற்றம்

Hello !!#NEETPG Aspirants & #Doctors The NEET-PG Exam for 2024 Session i.e #NEETPG2024 will be held on 7th July, 2024. The Internship Completion Criteria will be 15th August 2024.#NEETPG #NEETPG2024 #MBBS #neetpg2024 #neetpgrevision pic.twitter.com/TCkwEbsl6W