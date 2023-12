நாளை விண்ணில் பாய்கிறது பி.எஸ்.எல்.வி. சி-58 ராக்கெட்..!

PSLV-C58/ ️ XPoSat Mission:The launch of the X-Ray Polarimeter Satellite (XPoSat) is set for January 1, 2024, at 09:10 Hrs. IST from the first launch-pad, SDSC-SHAR, Sriharikota.https://t.co/gWMWX8N6Iv The launch can be viewed LIVE from 08:40 Hrs. IST on YouTube:… pic.twitter.com/g4tUArJ0Ea