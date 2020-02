சிறப்புக் கட்டுரைகள்

பொதுத் துறையைச் சேர்ந்த மின்சார நிறுவனங்களின் முதலீட்டு செலவினத்தை 0.5% குறைக்க திட்டம் + "||" + Of the public sector Investment cost of electricity companies Plan to reduce 0.5%

பொதுத் துறையைச் சேர்ந்த மின்சார நிறுவனங்களின் முதலீட்டு செலவினத்தை 0.5% குறைக்க திட்டம்