சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கொரோனாவுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு சக்தி குணமடைந்தவர்களிடம் எவ்வளவு நாட்கள் இருக்கும்? - ஆய்வில் புதிய தகவல் + "||" + Coronavirus Immunity May Disappear Within Months, New Study Suggests

கொரோனாவுக்கு எதிரான எதிர்ப்பு சக்தி குணமடைந்தவர்களிடம் எவ்வளவு நாட்கள் இருக்கும்? - ஆய்வில் புதிய தகவல்