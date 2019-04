மாநில செய்திகள்

வன்னியர் அறக்கட்டளை விவகாரம்:‘மு.க.ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்காவிட்டால் வழக்கு’ டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு + "||" + MK Stalin If the case did not apologize Dr. Ramadoss speech

வன்னியர் அறக்கட்டளை விவகாரம்:‘மு.க.ஸ்டாலின் மன்னிப்பு கேட்காவிட்டால் வழக்கு’ டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு