மாநில செய்திகள்

முன்னாள் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி தனது மனைவிக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்ய தடை இல்லை; சென்னை உயர் நீதிமன்றம் + "||" + Former Minister Balakrishna Reddy allowed for poll campaign supporting his wife; Madras High Court

முன்னாள் அமைச்சர் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி தனது மனைவிக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்ய தடை இல்லை; சென்னை உயர் நீதிமன்றம்