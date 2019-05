மாநில செய்திகள்

பெண்ணிடம் பேசியதை தட்டிக்கேட்டதால் ஆத்திரம்: 2 பேரை துப்பாக்கியால் சுட்ட போலீஸ்காரர் கைது + "||" + Talking to the girl Listen to tap 2 people shotgun with firearms Police arrested

பெண்ணிடம் பேசியதை தட்டிக்கேட்டதால் ஆத்திரம்: 2 பேரை துப்பாக்கியால் சுட்ட போலீஸ்காரர் கைது