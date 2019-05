மாநில செய்திகள்

அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பருவமழையின்போது வீணாகும் நீரை ஏரி, குளத்துக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் தமிழக அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Waste water Take the lake, take it to the pond The court ordered the Tamil Nadu government

