மாநில செய்திகள்

கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் 7 கிராமங்களில் மறுதேர்தல் நடத்தக்கோரி வழக்கு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு, ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + Kanyakumari parliamentary constituency Case to hold a re-election To the Election Commission, Court notice

கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் 7 கிராமங்களில் மறுதேர்தல் நடத்தக்கோரி வழக்கு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு, ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்