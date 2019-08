மாநில செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் அத்திவரதர் தரிசன விழா: "அன்னதான நிதி ரூ.25 லட்சம்" சென்னை மாநகராட்சி வழங்கியது + "||" + At the Kanchipuram Varadaraja Perumal Temple Athivaradar The Festival of Darshan

காஞ்சீபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் அத்திவரதர் தரிசன விழா: "அன்னதான நிதி ரூ.25 லட்சம்" சென்னை மாநகராட்சி வழங்கியது