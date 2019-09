மாநில செய்திகள்

வழக்கு விவரங்களை தெரிவிக்காத போலீசார் மீது நடவடிக்கை - ஐகோர்ட்டு எச்சரிக்கை + "||" + Not giving details of the case Action on the Police High Court alert

வழக்கு விவரங்களை தெரிவிக்காத போலீசார் மீது நடவடிக்கை - ஐகோர்ட்டு எச்சரிக்கை