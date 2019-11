மாநில செய்திகள்

பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 16 காசுகள் அதிகரிப்பு + "||" + Petrol price increases by 70 paise in a week, diesel by just 4 paise. Check today's rates

பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 16 காசுகள் அதிகரிப்பு