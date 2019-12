மாநில செய்திகள்

நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் பலத்த மழை; மண் சரிவால் போக்குவரத்து துண்டிப்பு + "||" + In the Nilgiris and Theni districts Heavy rain Soil collapse Traffic Disruption

நீலகிரி, தேனி மாவட்டங்களில் பலத்த மழை; மண் சரிவால் போக்குவரத்து துண்டிப்பு