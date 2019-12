மாநில செய்திகள்

சுவர் இடிந்து 17 பேர் பலி: எடப்பாடி பழனிசாமி, மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் ஆறுதல் பலியானவர்கள் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + 17 killed as wall collapses Edapadi Palanisamy, The comfort of MK Stalin State of Tamil Nadu Announcement

சுவர் இடிந்து 17 பேர் பலி: எடப்பாடி பழனிசாமி, மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் ஆறுதல் பலியானவர்கள் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு