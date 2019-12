மாநில செய்திகள்

3-ம் ஆண்டு நினைவுதினம்: ஜெயலலிதா சமாதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அஞ்சலி + "||" + Memorial of the 3rd In the tomb of Jayalalithaa Edapadi Palanisamy, O. Pannirselvam tribute

3-ம் ஆண்டு நினைவுதினம்: ஜெயலலிதா சமாதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் அஞ்சலி