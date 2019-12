மாநில செய்திகள்

குறுஞ்செய்தி வாயிலாக மாணவர்கள் வருகைப்பதிவை பெற்றோருக்கு தெரிவிக்கும் வசதி அரசு பள்ளிகளில் அடுத்த மாதம் அமல்படுத்த திட்டம் + "||" + Through SMS Facilitation of notifying parents of student attendance

குறுஞ்செய்தி வாயிலாக மாணவர்கள் வருகைப்பதிவை பெற்றோருக்கு தெரிவிக்கும் வசதி அரசு பள்ளிகளில் அடுத்த மாதம் அமல்படுத்த திட்டம்