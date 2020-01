மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு: மூத்த வக்கீல்களை வைத்து வாதாடவேண்டும் தமிழக அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Supreme Court case against NEET exam MK Stalin emphasis on the Government of Tamil Nadu

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு: மூத்த வக்கீல்களை வைத்து வாதாடவேண்டும் தமிழக அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்