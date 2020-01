மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்கள் இன்று பதவி ஏற்பு 11-ந்தேதி மறைமுக தேர்தல் + "||" + Winners of local elections in Tamil Nadu Today is the 11th indirect election

தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்கள் இன்று பதவி ஏற்பு 11-ந்தேதி மறைமுக தேர்தல்