மாநில செய்திகள்

இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை: ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் - தமிழக சட்டசபையில் கவர்னர் உரை + "||" + Dual citizenship for Sri Lankan Tamils The only country The only ration card scheme Governor speech in Tamil Nadu Assembly

இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை: ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் - தமிழக சட்டசபையில் கவர்னர் உரை