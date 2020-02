மாநில செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு ஆதரவாக கருத்து: பா.ஜ.க.வின் ஊதுகுழலாக ரஜினிகாந்த் திகழ்கிறார் - கே.எஸ்.அழகிரி கடும் தாக்கு + "||" + Rajinikanth is the mouthpiece of the BJP KSAlagiri is a heavy attack

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு ஆதரவாக கருத்து: பா.ஜ.க.வின் ஊதுகுழலாக ரஜினிகாந்த் திகழ்கிறார் - கே.எஸ்.அழகிரி கடும் தாக்கு