மாநில செய்திகள்

டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டப திறப்பு விழாவில் சமத்துவ மக்கள் கட்சியினர் திரளாக கலந்துகொள்ள வேண்டும் - ஆர்.சரத்குமார் அழைப்பு + "||" + Dr. Pasivanthi Adithanar at the inauguration of the Manimandapa Samathuva makkal katchi large crowds - R. Sarathkumar call

டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டப திறப்பு விழாவில் சமத்துவ மக்கள் கட்சியினர் திரளாக கலந்துகொள்ள வேண்டும் - ஆர்.சரத்குமார் அழைப்பு