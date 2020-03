மாநில செய்திகள்

இலங்கையில் இருந்து கடத்தி வந்தபோது அதிரடி நடவடிக்கை: நடுக்கடலில் வீசப்பட்ட 15 கிலோ தங்கம் மீட்பு - 2 வாலிபர்கள் கைது + "||" + Action taken when abducted from Sri Lanka: 15kg gold rescued in the sea - 2 men arrested

இலங்கையில் இருந்து கடத்தி வந்தபோது அதிரடி நடவடிக்கை: நடுக்கடலில் வீசப்பட்ட 15 கிலோ தங்கம் மீட்பு - 2 வாலிபர்கள் கைது